Мэр города в Дагестане досрочно уволился после скандала с отравлениями Мэр Буйнакска досрочно покинул пост после массовых отравлений жителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр дагестанского города Буйнакска Исламудин Нургудаев досрочно покинул свой пост, сообщили в администрации. Там уточнили, что за время его работы был построен новый водопровод, что стало огромным достижением. В мэрии также выразили благодарность бывшему главе города и пожелали удачи.

Конечно не все вопросы города решены в полном объеме, работы еще предстоит очень много, но за проделанную работу и вложенный труд хочется сказать спасибо главе города Исламудину Нургудаеву, за его простоту и легкость, за его активную жизненную позицию и за его невероятную энергетику, — говорится в сообщении.

10 июня почти 300 жителей города обратились в медицинские учреждения с признаками острой кишечной инфекции. Позднее выяснилось, что они пили воду из-под крана. После этого в городе был объявлен режим повышенной готовности. При этом сотрудники Роспотребнадзора по Дагестану не нашли отклонений от норм во время плановой проверки качества водопроводной воды.

Все детские учреждения были переведены на карантин. Как сообщали власти, состояние пациентов быстро улучшается после начала терапии. Часть из них уже обращаются к врачам по поводу выписки, но медики настаивают остаться под наблюдением хотя бы в течение суток.