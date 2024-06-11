Детские учреждения в Буйнакске закрыты на карантин из-за отравлений Администрация Меликова: детские учреждения в Буйнакске закрыли на карантин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все детские учреждения дагестанского Буйнакска будут переведены на карантин после массового отравления в городе, сообщает пресс-служба главы региона Сергея Меликова. Там уточнили, что с населением также будет проведена соответствующая работа.

Предварительно — причиной отравления стала водопроводная вода. В лаборатории находятся отобранные пробы воды, после результатов будут приниматься дополнительные решения, в том числе по очистке, — говорится в сообщении.

Состояние пациентов быстро улучшается после начала терапии, заметили участники совещания. Часть из них уже обращаются к врачам по поводу выписки, но медики настаивают остаться под наблюдением хотя бы в течение суток.

При этом ранее сотрудники Роспотребнадзора по Дагестану не нашли отклонений от норм во время плановой проверки качества водопроводной воды в Буйнакске, где позже массово отравились люди. К утру 10 июня организованы были подворные обходы для выявления пострадавших на территории города.

До этого стало известно, что более 270 жителей Буйнакска обратились за помощью к врачам с признаками острой кишечной инфекции. По словам пресс-секретаря местной администрации Арипа Аримова, в больницах на тот момент находились 30 человек. Позднее число госпитализированных граждан увеличилось до 84.