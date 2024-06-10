Более 270 человек отравились в российском регионе В Дагестане свыше 270 человек обратились в больницу с кишечной инфекцией

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Более 270 жителей города Буйнакска в Дагестане обратились за помощью к врачам с признаками острой кишечной инфекции, сообщил ТАСС пресс-секретарь местной администрации Арип Аримов. По его словам, в больницах находятся 30 человек. Среди них 21 человек является несовершеннолетним.

Более 270 человек обратись с признаками острой кишечной инфекции в больницу Буйнакска. В настоящее время госпитализировали свыше 30 человек, из них 21 несовершеннолетний, — заявил собеседник агентства.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило об отравлении 18 человек в Екатеринбурге. У пациентов обнаружили сальмонеллы, ротавирус и норовирус. Уточнялось, что все они употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов «Жизньмарт».

До этого СМИ сообщали об отравлении 40 курсантов в Воронежском институте МВД. Семеро из них были доставлены в больницу. Курсанты жаловались на боль в животе и тошноту, у всех выявили признаки острой кишечной инфекции.

Также ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова предупредила, что употребление магазинных салатов и шаурмы может привести к появлению пищевого отравления. Недомогания могут быть вызваны условно-патогенными микроорганизмами.