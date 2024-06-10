Власти Буйнакска сообщили о проверках воды перед массовым отравлением Роспотребнадзор проверял качество воды в Буйнакске перед массовым отравлением

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Сотрудники Роспотребнадзора по Дагестану не нашли отклонений от норм во время плановой проверки качества водопроводной воды в Буйнакске, где позже массово отравились люди, сообщили в пресс-службе администрации города. Отмечается, что к утру понедельника организованы подворные обходы для выявления пострадавших на территории города, передает ТАСС.

6 июня 2024 года Роспотребнадзор проводил плановые лабораторные исследования на соответствие качества подаваемой воды населению. Отклонений от норм зафиксировано не было, выдано заключение о соответствии, — говорится в сообщении.

Сейчас активно проводятся все необходимые меры для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. Также в городе пытаются стабилизировать ситуацию.

Минздрав Дагестана ранее заявил, что в местном Буйнакске с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 35 человек. Среди пациентов были дети. Медики отметили положительную динамику в состоянии пострадавших. Люди обращались с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции.

Утром 10 июня сообщалось, что к врачам за помощью с признаками острой кишечной инфекции обратилось свыше 270 жителей Буйнакска. Пресс-секретарь местной администрации Арип Аримов заявил, что в больницах находятся 30 человек. Среди них 21 несовершеннолетний.