Потоки морской воды хлынули на улицы Адлера, снося все на своем пути Появились кадры затопленных улиц Адлера во время шторма

Фото: t.me/admadler

Мощный шторм начал перерастать в «цунами» в Адлере, пишет Telegram-канал SHOT. Местные жители запечатлели затопленные улицы на видео.

На кадрах видны потоки воды, хлынувшие на улицы Адлера после шторма. Сильный ветер сносил деревья и автомобили.

В Краснодарском крае в результате непогоды задержалось около 50 поездов, в том числе состав, следующий из Симферополя в Адлер. Пассажирам дают еду и воду, в вагонах поддерживается комфортная температура, заверили в пресс-службе РЖД. При ветре на пути упали деревья, в том числе в районе станции Лазаревское, также произошло отключение электричества, к ликвидации последствий стихии привлекли около 150 железнодорожников.

В Крыму после шторма один человек пропал без вести, сообщало МЧС России. По данным местных властей, из-за непогоды погиб житель села под Судаком, вышедший посмотреть на волны во время ветра. Советник главы республики Сергея Аксенова Олег Крючков назвал масштабы разрушений небывалыми. По его словам, ущерб очень большой, он пока оценивается.

В Черном море ограничили судоходство, Керченская переправа закрыта, сообщал Росморречфлот. Ночью 27 ноября сел на мель сухогруз Blue Shark. Судно под флагом Белиза заходило на погрузку в порт Тамани перед отправкой в Египет, на борту 21 член экипажа.