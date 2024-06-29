Мать отравившейся в челябинском лагере девочки раскрыла детали случившегося Лагерь «Уральские зори» отказывается брать ответственность за отравления детей

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Руководство детского лагеря «Уральские зори» в челябинском Магнитогорске не хочет брать ответственность за отравление десятков воспитанников, сообщила NEWS.ru мать одной из пострадавших девочек. По ее словам, администрация учреждения утверждает, что дело не в еде из столовой. По их мнению, чьи-то родители привезли испорченные продукты, а их ребенок потом раздал еду приятелям.

Мать девочки, отдыхавшей в лагере, рассказала, что у ее дочери были все признаки отравления: температура, тошнота, диарея. По ее словам, дочери стало плохо на десятый день пребывания в лагере, и еду из дома ей никто не привозил.

Руководство говорит, что родители чьи-то привезли детям продукты, как обычно это бывает, и ребенок раздал всему лагерю отравленную [испорченную] еду. Сейчас дочь находится дома у меня под присмотром после нескольких промываний желудка у врача. Ребенок в стрессе, — поделилась мать девочки.

В лагере «Уральские зори» в медпункт попали больше 40 детей. Все воспитанники пожаловались на боль в животе, тошноту и высокую температуру.

Ранее прокуратура Тверской области сообщила, что более 15 детей, отдыхающих в детском санатории «Прометей», обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Правоохранители начали проверку инцидента, в ходе которой будет установлено, как организовано питание в учреждении.