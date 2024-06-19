Массовая драка с участниками СВО привела к непредвиденным последствиям В Перми поезд до Абакана задержали на 40 минут из-за драки с участниками СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая драка с участниками СВО стала причиной задержки поезда в Перми, следует из публикации в сообществе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте». Состав, следовавший по маршруту Москва — Абакан, задержался на 40 минут.

По имеющимся данным, дебоширов оказалось около 30 человек, в их числе военнослужащие. Зачинщиков драки сняли с поезда. Другие подробности происшествия не уточняются. На кадрах с места событий можно увидеть сотрудников ОМОНа, а также транспортную полицию, которые привлекались к устранению конфликта.

Ранее в подмосковном Солнечногорске произошла массовая драка со стрельбой. Инцидент развернулся у кальянной. В потасовке участвовали около 30 человек, причины конфликта неизвестны.

Кроме того, в Москве рабочие устроили массовую драку на территории жилищного комплекса «Царицыно-2». Один из пострадавших — 20-летний гражданин Таджикистана — получил удар ножом в пах, другой — в область бедра. Их госпитализировали. 31-летний нападавший после случившегося пытался в срочном порядке покинуть Россию, однако его задержали в аэропорту Домодедово.

До этого в массовой драке в Казани погиб мужчина. Очевидица произошедшего рассказала, что участника конфликта пытались откачать врачи, но спасти его не удалось.