Мужчину забили до смерти в массовой драке в Казани Источник NEWS.ru: мужчину не смогли спасти после массовой драки в Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В массовой драке в Казани погиб мужчина, рассказала NEWS.ru очевидица произошедшего. По ее словам, участника конфликта пытались откачать врачи, но спасти его не удалось. Как отметила собеседница издания, один из мужчин вел себя неадекватно и набрасывался на правоохранителей.

Пострадавший уже лежал на земле. Его долгое время пытались откачать врачи, но ничего не вышло. После чего труп накрыли и начали, как мне показалось, допрос. Один из виновных вел себя неадекватно, постоянно набрасываясь то с руками, то с оскорблениями на членов полиции, но вот имя его я не запомнила, — уточнила женщина.

По словам собеседницы издания, драка произошла вечером 3 июня. Она уточнила, что помимо участников конфликта рядом находилась девочка лет 10. Женщина подчеркнула, что компания сидела возле детского сада и выкрикивала оскорбления незнакомому мужчине.

Что точно можно было распознать — это огромное количество нецензурной лексики и оскорблений, шедших из разных сторон. Также в конфликте участвовала женщина, но непонятно, является она его свидетелем или участником, знакома ли она с ними, — добавила женщина.

Массовая драка, в которой участвовали около 150 человек, ранее произошла в Башкирии, в селе Верхнеяркеево Ишимбайского района. Потасовка началась после того, как на двоих участников специальной военной операции на Украине было совершено нападение.