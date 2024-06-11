В Москве мигранты устроили поножовщину на стройке Baza: массовая драка рабочих произошла в ЖК «Царицыно-2» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовая драка рабочих произошла в жилищном комплексе «Царицыно-2» в Москве днем 10 июня, сообщает Telegram-канал Baza. Как отмечается, один из пострадавших — 20-летний гражданин Таджикистана — получил удар ножом в пах, другой — в область бедра. Их госпитализировали. 31-летний нападавший после случившегося пытался в срочном порядке покинуть Россию, однако его задержали в аэропорту Домодедово.

Как утверждается в публикации канала, инцидент произошел у домов на 6-й Радиальной улице. По словам жильцов, рабочие часто ходят по квартирам и предлагают свои услуги по внутренней отделке людям, купившим квартиры. По предварительной версии, строители не поделили чей-то заказ.

В мае массовая драка, в которой участвовали около 150 человек, произошла в селе Верхнеяркеево Ишимбайского района в Башкирии. Потасовка началась после того, как на двоих участников СВО было совершено нападение. За военнослужащих вступились местные жители. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании.

За несколько дней до этого массовая драка около бара в подмосковных Химках обернулась для 38-летнего мужчины смертью. Жертву ударили ножом. Мужчина скончался на месте, нападавший скрылся с места происшествия. Правоохранители установили его личность и задержали его.