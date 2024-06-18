В Подмосковье произошла драка со стрельбой SHOT: в Солнечногорске у кальянной произошла массовая драка со стрельбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о массовой драке со стрельбой, которая произошла в кальянной в Солнечногорске. По данным канала, в потасовке участвовали около 30 человек, причины конфликта неизвестны. По данным SHOT, на место уже выдвинулись сотрудники МВД, о потерпевших не сообщалось.

Очевидец рассказал, что 40 минут назад услышал громкие крики около кальянной-бара «Гараж» в рабочем поселке Андреевка. По его словам, в мордобое участвовало в общей сложности около 30 человек. Также местные жители услышали 3–4 выстрела, — говорится в публикации канала.

Пьяный молодой человек 16 июня устроил конфликт возле кафе на улице Дубнинской в Москве и выстрелил из травматического пистолета в воздух. 22-летний нарушитель влез в стычку с группой других молодых людей, угрожая оружием. На записи с камеры видеонаблюдения мужчина подходит к нескольким людям за столиками, жестикулирует и что-то говорит. Потом отходит в сторону, достает пистолет, передернув затвор. Он возвращается к оппонентам, но запись прерывается — стрельбы не видно.

К росту случаев стрельбы с участием граждан привела распространенность травматического оружия, заявил криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, из-за коррупции большое количество такого оружия «было роздано многим неадекватам».