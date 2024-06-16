Пьяный мужчина устроил конфликт и схватился за пистолет в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пьяный молодой человек устроил конфликт возле кафе на улице Дубнинской в Москве и выстрелил из травматического пистолета в воздух, сообщает столичная прокуратура. 22-летний нарушитель влез в стычку с группой других молодых людей, угрожая оружием. Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует проверку произошедшего.

На записи с камеры видеонаблюдения мужчина подходит к нескольким людям за столиками, жестикулирует и что-то говорит. Потом отходит в сторону, достает пистолет, передернув затвор. Он возвращается к оппонентам, но запись прерывается — стрельбы не видно.

Ранее посетитель московского стриптиз-клуба выстрелил из травматического пистолета мужчине в живот и скрылся на автомобиле BMW. Инцидент произошел в заведении на Пятницком шоссе ночью 5 июня. 3 июня в Балашихе двое пьяных мужчин устроили потасовку со стрельбой. Это случилось в ЖК «Пехра» на улице Яганова. Нетрезвые мужчины ходили по улице вдоль жилого комплекса и подходили к людям.

К росту случаев стрельбы с участием граждан привела распространенность травматического оружия, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, из-за коррупции большое количество такого оружия «было роздано многим неадекватам».