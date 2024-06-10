Криминалист объяснил рост числа перестрелок в России Криминалист Игнатов: перестрелки участились в РФ из-за травматического оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распространенность травматического оружия привела к росту случаев стрельбы между гражданами, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, из-за коррупции большое количество такого оружия «было роздано многим неадекватам».

Я считаю, что применение оружия возросло, потому что его [травматическое оружие] раздали всем кому ни попадя. Кто справки купил, принес, тому и дали это оружие. Не факт, что если всех этих людей сейчас проверить, то они будут соответствовать критериям его получения, — сказал специалист.

При этом число перестрелок с применением боевого оружия падает, отмечает Игнатов. Он пояснил, что его использование было характерно для 90-х, но сегодня достать боевые образцы довольно сложно.

Утром 6 июня в столичном районе Фили-Давыдково мужчина в черной одежде расстрелял из автомата 34-летнего Константина Балишанского — сына главы компании Mediasystem Group. Предполагаемым убийцей оказался знакомый жертвы. По основной версии, он пошел на преступление из-за ревности, поскольку Балишанский якобы увел у него девушку.

До этого в городе Шахты Ростовской области между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого одни из них достал карабин «Сайга» и три раза выстрелил в другого. Пострадавшего шахтинца госпитализировали, а стрелок скрылся с места преступления.