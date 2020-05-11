Маски и перчатки начали продавать в кассах московского метро

https://static.news.ru/photo/97f00ab6-9378-11ea-90e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: centralppk/twitter.com

Согласно приказу мэра Москвы, с 12 мая проезд в общественном транспорте столицы будет возможен только в масках и перчатках. Средства индивидуальной защиты уже начали продавать в кассах на всех станциях метро и пригородных вокзалах.

Мы открыли точки продаж масок и перчаток на всех станциях метро: сейчас это 966 точек. Это и кассы, и торговые павильоны, и вендинговые аппараты, — цитирует главу московского дептранса Максима Ликсутова его пресс-служба в Telegram.

Ликсутов подчеркнул, что с учётом касс пригородного сообщения число «каналов продаж масок и перчаток» достигло полутора тысяч. При этом он уточнил, что в пригородные кассы средства защиты предоставило правительство Москвы.

Как писал NEWS.ru, только 60% пассажиров ездят в общественном транспорте Москвы в маске. Людей в перчатках ещё меньше — лишь 17%, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Что касается метрополитена, то больше всего пассажиров в масках зафиксировано на станциях метро «Ломоносовский проспект», «Комсомольская», «Чертановская» и «Выхино», меньше всего их на станциях «Котельники», «Домодедовская», «Щёлковская», «Новокосино».