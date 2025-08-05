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05 августа 2025 в 19:31

Спешащие отдохнуть в Крыму могут лишиться водительских прав

Mash: водителям грозит лишение прав за объезд пробки у Крымского моста

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Водители, пытающиеся объехать пробки перед Крымским мостом, могут лишиться водительских прав, сообщает Telegram-канал Mash. В ближайшее время на этом участке дороги появятся новые дорожные знаки и сплошная разметка, что позволит правоохранителям применять более строгие меры к нарушителям.

В настоящее время отсутствие четкой разметки затрудняет привлечение к ответственности. Обочина будет зарезервирована исключительно для проезда спецтранспорта. Особую проблему создают местные жители из Крыма и Краснодарского края, а также таксисты, которые регулярно пытаются проехать без очереди.

К утру 5 августа со стороны Таманского полуострова перед пунктами досмотра Крымского моста образовалась очередь из 918 автомобилей. Примерное время ожидания составляло три часа. При этом со стороны Керчи заторов на подъездах к мосту не наблюдалось.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет пояснил, что значительные транспортные задержки в этом районе носят сезонный характер. Парламентарий связал увеличение очередей с пиком курортного сезона и возросшим потоком отдыхающих. Шеремет подчеркнул, что работа досмотровых пунктов является необходимой мерой безопасности, особенно учитывая особый статус Крыма как прифронтовой территории.

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