Появилось фото украинского БПЛА, упавшего рядом с детским садом в Курске Mash: БПЛА с 30 кг взрывчатки упал рядом с детским садиком в Курске

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что рядом с одним из детских садов в Курске упал украинский беспилотник, начиненный взрывчаткой. По его информации, к дрону было прикреплено порядка 30 кг взрывчатки, детонации при столкновении с землей не произошло.

Отмечается, что речь, вероятно, идет о БПЛА Primoco One 150 чешского производства, размах его крыльев составляет 4,85 метра. Канал уточнил, что беспилотник рядом со зданием обнаружили родители малышей, на место незамедлительно вызвали полицейских. По данным канала, дрон разминировали и увезли.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации возгорания на территории нефтебазы в городе Калаче-на-Дону Волгоградской области, где была зафиксирована атака БПЛА. При пожаре обошлось без погибших и пострадавших.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров, говоря о ситуации на нефтебазе, отмечал, что средства ПВО и РЭБ сбили по меньшей мере пять дронов. Он уточнил, что после атаки украинских дронов вспыхнула подстанция во Фролово.

До этого в Минобороны России сообщили, что российская армия за сутки уничтожила четыре пусковые установки РСЗО HIMARS. В ведомстве отметили, что эти системы были подготовлены для удара по Крыму.