Mash: глава Троицка принял взятку тренажером для бега

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Александр Виноградов

Telegram-канал Ural Mash сообщил, что глава Троицка в Челябинской области Александр Виноградов принял взятку беговой дорожкой за 126 тысяч рублей. По его информации, чиновник выдал разрешение на открытие магазина в нежилом помещении еще весной 2020-го года.

Mash уточнил, что глава города также содействовал ускорению строительства магазина. По данным канала, в настоящий момент Виноградова допрашивают, владелец магазина также был задержан.

Ранее канал уточнил, что в мэрии Троицка проходят обыски. По информации Mash, они связаны с тем, что два года назад Виноградова обвинили в превышении должностных полномочий из-за передачи оборудования подконтрольной теплоснабжающей организации другой компании. По данным канала, тогда с чиновника сняли все обвинения, после чего он даже попытался взыскать 10 млн рублей за незаконное уголовное преследование.

Ранее сообщалось, что в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга прошли обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Они могут быть связаны с бывшим главой района Эдуардом Ильиным, который сбежал за границу.