Марочко: Киев усиливает оборону в направлении Славянска и Красного Лимана

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Киев усиливает оборону в направлении Славянска и Красного Лимана в Донбассе, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, в район населенного пункта Николаевка прибывают подразделения, ранее дислоцировавшиеся на Херсонском направлении и в Харькове.

Основная задача прибывших подразделений — усиление оборонительных рубежей в направлении Славянска и Красного Лимана, а также охрана альтернативных путей переправы через реку Северский Донец, — сказано в сообщении Марочко.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак предположил, что Россия изменила тактику ведения СВО. По его словам, Вооруженные силы РФ активно используют разведку и начали применять «фальшцели».

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый также заявил, что украинские военные могут в ближайшее время отступить из Артемовска. По его словам, тактические отступления могут понадобиться для сохранения армии, а также для укрепления линии обороны. Он подчеркнул, что сейчас главная задача для ВСУ — не пустить российских военных к Славянску и Краматорску через Артемовск.