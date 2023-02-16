В офисе Зеленского сообщили о смене тактики российских войск Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Россия поменяла тактику в ходе СВО

Фото: РИА Новости

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Россия изменила тактику ведения СВО. В своем Telegram-канале он утверждает, что Вооруженные силы РФ начали применять «фальш-цели».

Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели, — написал глава офиса украинского лидера.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что украинские военные могут в ближайшее время отступить из Артемовска. По его словам, тактические отступления могут понадобиться для сохранения армии, а также для укрепления линии обороны. Он подчеркнул, что сейчас главная задача для ВСУ — не пустить российских военных к Славянску и Краматорску через Артемовск.

Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», заявил, что Артемовск нужен российским силам для того, чтобы «полностью парализовать» ВСУ. Пригожин сказал, что в Артемовске и его окрестностях, по данным разведки, сконцентрировано около 90 батальонов, всего порядка 40–50 тысяч человек. Бизнесмен отметил, что противник каждый день перебрасывает новые резервы.