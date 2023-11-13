Магазинный вор в Ростове-на-Дону выбил дверь «Пятерочки» шуруповертом

Фото: Ingeborg Knol/imageBROKER/Global Look Press

В Ростове-на-Дону мужчина украл товары из магазина и попытался покинуть его, но ему заблокировали дверь, которую он выбил с помощью шуруповерта, пишет Telegram-канал Don Mash. По его данным, это произошло в «Пятерочке» на улице Герасименко.

Что тебе надо вообще от меня? Я что у тебя украл? Где? Показывай! — кричал посетитель сотруднице магазина.

Администратор вызвал полицию, но мужчина попытался скрыться до их приезда. Для этого он начал выбивать стеклянную дверь ногами и шуруповертом. В это время двое мужчин подошли к двери с другой стороны и попытались припугнуть запертого в магазине посетителя. В ответ он потребовал от них открыть дверь.

В итоге предполагаемый вор все-таки проломил в двери отверстие достаточных размеров, чтобы пролезть через него, и смог покинуть помещение. Как пишет портал RO.today, впоследствии полицейским удалось задержать мужчину, его доставили в отдел для дальнейших разбирательств, решается вопрос о его заключении под стражу.

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