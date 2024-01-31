Любитель сладкого из Перми украл 15 коробок конфет и съел их Жителю Перми грозит четыре года тюрьмы за кражу 15 коробок конфет

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Полиция Перми задержала 20-летнего местного жителя, укравшего из супермаркета 15 коробок конфет. На допросе юноша, отвечая на вопрос о сладостях, заявил, что уже успел все съесть, указывается в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю.

О преступлении сообщил директор торговой точки. Он рассказал, что молодой человек долгое время ходил по рядам с продукцией, а после, выбрав удобный момент, засунул в сумку конфеты. На кассе сотрудники гипермаркета заподозрили неладное, но юноша сумел вырваться и убежать.

Вскоре после этого выяснилось, что злоумышленник уже имеет судимость. В отделении он полностью признал свою вину, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина украл женский халат и устроил пожар в торговом центре на проспекте Авиаконструкторов. Происшествие попало на записи с камер видеонаблюдения. По данным канала, мужчину задержали. Он уже был судим за кражу.

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