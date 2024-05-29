Лось угодил под колеса каршеринга в Петербурге

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Каршеринг сбил лося на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Инцидент произошел рядом с Осиновой Рощей.

Судя по опубликованным кадрам, дикое животное получило серьезные травмы, в частности, переломы ног. Подробности происшествия в настоящее время уточняются.

Ранее водитель автомобиля погиб после столкновения с лосем в Ленинградской области. Находившийся с ним в салоне пассажир серьезно пострадал. Инцидент произошел вечером на 38-м километре автодороги «Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга». Машина KIA влетела в перебегавшего дорогу лося. В результате 30-летний водитель скончался на месте, его пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии. Животное столкновения также не пережило.

До этого в Удмуртии двое полицейских на служебной машине врезались в лося на дороге. После столкновения машина съехала в кювет. Находившийся за рулем 32-летний лейтенант полиции получил сотрясение мозга и рваные раны лица, его 25-летний коллега сломал нос. Лось погиб на месте.

Также похожее ДТП произошло в Нижнекамске. При столкновении легкового автомобиля с лосем на въезде в город погибли мужчина и ребенок. Инцидент произошел неподалеку от промышленной зоны.