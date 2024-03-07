Ликвидация готовившего теракт в Карелии белоруса попала на видео ФСБ показала видео с ликвидаций готовившего теракт в Карелии белоруса

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

Федеральная служба безопасности России показала кадры с операцией по предотвращению теракта в Карелии. На видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости, видно, как спецназ блокирует подозреваемого в заброшенном здании. На предложение сдаться мужчина начинает стрелять, ответным огнем силовики его ликвидировали.

Ранее сообщалось, что теракт в Карелии планировался украинскими спецслужбами с участием гражданина Белоруссии. Мужчина планировал совершить подрыв одного из административных зданий в городе Олонце. По данным ФСБ, он был членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске.

Накануне в Крыму российские спецслужбы пресекли деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Последователи группировки вербовали в свои ряды крымских мусульман. Возбуждены уголовные дела.

Также в среду, 6 марта, стало известно, о приговоре подростку, который готовил теракт на одной из электроподстанций в Калужской области. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии для несовершеннолетних. Отмечается, что в апреле 2023 года обвиняемый обучился формам и методам террористической деятельности.