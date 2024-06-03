В Ростовской области потушили второй за неделю лесной пожар МЧС России: пожар в Тарасовском лесничестве ликвидирован

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Природный пожар в лесничестве на территории Тарасовского района Ростовской области ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. По данным ведомства, спасатели устранили возгорание на площади 123,5 га. В борьбе с огнем участвовали 280 человек и 83 единицы техники.

Тарасовское лесничество, в 08:30 [мск] пожар ликвидирован на площади 123,5 га, — сообщили в ведомстве.

О природных пожарах в Ростовской области стало известно 31 мая. Сперва огонь охватил два лесничества Тарасовского района. МЧС сообщило о ликвидации возгорания на площади 169 га 1 июня, но вскоре в регионе возник новый очаг, площадью 15 га. Отмечалось, что вертолет Ми-8 с водосливным устройством совершил 12 вылетов, сбросив 24,5 тонны воды.

Также МЧС России по Владимирской области 1 июня сообщало о пожаре, который вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии в селе Сергеиха Владимирской области. Огнем были охвачены второй этаж и крыша на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

На месте работали 15 единиц техники и 42 человека. Прибывшие на место спасатели сумели не допустить распространения огня и локализовать пожар. Причину возгорания установят специалисты.