В Ростовской области тушат пожар в лесничестве МЧС: площадь пожара в ростовском лесничестве выросла до 117 га

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Площадь возгорания в лесничестве в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась до 117 га, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. По данным ведомства, ранее возгорание было зафиксировано на площади 43.2 га.

Тушение осложняет ветровая нагрузка. Угроза населенным пунктам отсутствует. По состоянию на 06:00 площадь пожара увеличилась до 117 га, — говорится в сообщении.

К ликвидации лесного пожара привлечены 280 специалистов экстренных служб, 83 единицы техники, в том числе, авиация МЧС России. По последним данным, вертолетом Ми-8 с водосливным устройством совершено 12 вылетов, сброшено 42 тонны воды.

Ранее стало известно, что в Тарасовском районе возник новый очаг лесного пожара. Его площадь на тот момент составляла 15 га. В МЧС сообщили, что вертолет Ми-8 в первые часы горения сбросил на место возгорания порядка 10,5 тонны воды. Уточнялось, что вспыхнула лесная подстилка. Угрозы населенным пунктам нет.

МЧС России по Владимирской области 1 июня сообщало о пожаре, который вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии в селе Сергеиха Владимирской области. Огнем были охвачены второй этаж и крыша на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Прибывшие на место спасатели сумели не допустить распространение огня и локализовать пожар.