Пожар площадью 2 500 «квадратов» вспыхнул в цехе во Владимирской области Во Владимирской области на площади 2 500 «квадратов» горит фанера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии в селе Сергеиха Владимирской области. Огнем охвачены второй этаж и крыша на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Карла Либкнехта поступило 1 июня в 16:30. Прибывшие на место спасатели бросили свои силы на тушение горящего здания. Им удалось не допустить распространение огня и локализовать пожар.

В настоящее время на месте работают 15 единиц техники и 42 человека. Причину возгорания установят специалисты. Есть ли в результате происшествия пострадавшие, ведомство не уточняет.

Вечером 1 июня в Тарасовском районе Ростовской области возник новый очаг лесного пожара. Его площадь составляет 15 га. На месте работают 250 специалистов и 75 единиц техники. Также привлечен вертолет Ми-8. Днем ранее пожарные ликвидировали возгорание в лесничестве на площади 169 га. В тушении были задействованы 226 человек, 69 единиц техники, а также вертолет. Ми-8 сбросили на очаги возгорания более 30 тонн воды.