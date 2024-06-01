Более 200 человек тушат разгоревшийся пожар в Ростовской области

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Новый очаг лесного пожара возник в Тарасовском районе Ростовской области, его площадь составляет 15 га, сообщает пресс-служба МЧС России. В ведомстве отметили, что в борьбе с огнем задействованы 250 специалистов и 75 единиц техники. Вертолет Ми-8 уже сбросил на место возгорания порядка 10,5 тонны воды.

В Тарасовском районе горит лесная подстилка на 15 гектарах. Угрозы населенным пунктам нет. Вертолетом Ми-8 МЧС России уже сброшено 10,5 тонны воды. Всего в тушении задействованы 250 специалистов и 75 единиц техники, — говорится в сообщении.

О природных пожарах в Ростовской области стало известно 31 мая. Огонь охватил два лесничества Тарасовского района, площадь возгорания составляла 30 га, позже она выросла до 93 га.

Утром 1 июня в МЧС России сообщили о локализации возгорания на площади 169 га. По данным министерства, вертолеты Ми-8 сбросили на очаги возгорания более 30 тонн воды, угрозы его распространения на населенные пункты не было.

Вскоре губернатор Василий Голубев отчитался о полной ликвидации природного пожара. Он уточнил, что в борьбе с огнем участвовали 226 человек, 69 единиц техники и один вертолет.

Как рассказывал глава региона, о пожаре стало известно в ходе патрулирования территории — огонь охватил лесную подстилку. Он отмечал, что вечером 31 мая в ликвидации возгорания было задействовано более 100 специалистов и свыше 40 единиц техники. Также он подчеркивал, что в готовности находится вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством.