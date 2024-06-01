В Ростовской области потушили природный пожар Голубев: пожар в лесничествах Ростовской области потушили на площади 169 га

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Природный пожар в лесничествах на территории Тарасовского района Ростовской области ликвидирован, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудники МЧС устранили возгорание на площади 169 га. В борьбе с огнем участвовали 226 человек, 69 единиц техники и один вертолет.

По состоянию на 10:00 лесной пожар в Тарасовском районе на площади 169 га ликвидирован. В тушении были задействованы 226 человек, 69 единиц техники, в т. ч. один вертолет, — написал он.

Ранее в МЧС сообщили о локализации возгорания на площади 169 га. По данным министерства, вертолеты Ми-8 сбросили на очаги возгорания более 30 тонн воды, угрозы его распространения на населенные пункты не было.

О природных пожарах в Ростовской области стало известно 31 мая. Огонь охватил два лесничества Тарасовского района, площадь возгорания составляла 30 га, позже она выросла до 93 га.

Как рассказывал Голубев, о пожаре стало известно в ходе патрулирования территории — огонь охватил лесную подстилку. Он отмечал, что вечером 31 мая в ликвидации возгорания было задействовано более 100 специалистов и свыше 40 единиц техники. Также он подчеркивал, что в готовности находится вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством.