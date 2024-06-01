Природный пожар в Ростовской области взяли в кольцо Сотрудники МЧС локализовали природный пожар в Ростовской области

Сотрудники МЧС локализовали природный пожар в Ростовской области на площади 169 га, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным министерства, вертолеты Ми-8 МЧС сбросили на очаги возгорания более 30 тонн воды, угрозы его распространения на населенные пункты нет.

Природный пожар в Ростовской области локализован на 169 гектарах. Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено более 30 тонн воды. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействовано 200 специалистов и 70 единиц техники, — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что огонь тушат 200 человек личного состава и 70 единиц техники.

О природных пожарах в Ростовской области стало известно 31 мая. Огонь охватил два лесничества Тарасовского района, площадь возгорания составляла 30 га, позже она выросла до 93 га.