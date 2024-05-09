Легковушке сорвало крышу при столкновении с автобусом в Донецке В Донецке произошло смертельное ДТП с легковушкой и автобусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Кировском районе Донецка, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, жертвами стали два человека.

В результате столкновения погибли водитель автомобиля и одна пассажирка автобуса, — говорится в сообщении.

По предварительной информации очевидца, автомобиль, двигавшийся на большой скорости, вышел на встречную полосу из-за резкого поворота и столкнулся лоб в лоб с автобусом. Другие детали происшествия выясняются. На месте ДТП работали сотрудники скорой помощи и полиция.

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