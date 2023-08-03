«Ланцеты» разносят танки ВСУ на Запорожском фронте

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения украинских танков и инженерной техник на Запорожском фронте. По информации канала, удары наносятся с помощью беспилотника «Ланцет».

«Ланцеты» продолжают уничтожение вражеской техники на Запорожском фронте. <...> Барражирующие боеприпасы разносят подбитые и брошенные танк Т-72М1 и инженерную машину ИМР-2, — говорится в сообщении.

Ранее беспилотный отряд быстрого реагирования Минобороны России «Бобр» ликвидировал солдат ВСУ у Орехова на Запорожском направлении. Атака осуществлялась при помощи FPV-дрона, в операции участвовала 42-я мотострелковая дивизия 58-й армии.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили в зоне проведения спецоперации самоходку украинского производства «Богдана». Орудие поразили на Южно-Донецком направлении. Ранее артиллерийская установка не фигурировала в сводках ведомства. Колесная самоходка 2С22 «Богдана» производилась на Украине с 2015 по 2018 год. Она представляет собой гаубицу стандартного для НАТО калибра 155 мм на шасси КрАЗ-63221. Дальность стрельбы может достигать 60 км.