Курский губернатор раскритиковал учебные части с плохими условиями

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Глава Курской области Роман Старовойт рассказал в своем Telegram-канале о посещении учебных воинских частей, в которых размещены призванные в ходе частичной мобилизации. Состояние некоторых из них главу региона ужаснуло.

Посетил все воинские части, где сейчас наши мобилизованные. Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть, — написал Старовойт.

В частности, он указал на разбитые и ржавые душевые, «убитые» кровати или их отсутствие, нехватку обмундирования и плац, «как после бомбежки».

Хорошо, что хоть есть техника и оружие для того, чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм, — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что войска следует обеспечить всем необходимым. По его словам, необходимо сплотиться с армией и оказать ей всестороннюю поддержку.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал обеспечить мобилизованных простыми «солдатскими ништяками» — спальными мешками, резиновыми сапогами, сиденьями и прочими вещами, которые не входят в штатные нормы, но требуются военнослужащим для быта. Он заявил, что местные власти постараются помочь мобилизованным в этом.