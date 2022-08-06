Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле двух населенных пунктов со стороны Украины

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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Глушковском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор субъекта РФ Роман Старовойт. Жители региона не пострадали, разрушений нет. Он уточнил, что обстрелу подверглись село Коровяковка и хутор Отруб. Российские военные ответным огнём подавили точки ВСУ.

Ни один снаряд не достиг цели, пострадавших и разрушений нет, — написал глава области.

За несколько часов до этого Старовой сообщил о пресечении диверсии на курском аэродроме, где в настоящее время базируются военные. При этом также никто не пострадал. Губернатор попросил жителей области воздержаться от запуска беспилотников, чтобы облегчить работу тех, кто следит за безопасностью.

24 августа в Курской области продлили высокий «желтый» уровень террористической опасности до 8 августа. По словам Старовойта, за последние две недели в регионе не выявлено случаев диверсий и терактов, однако «ситуация на границе не позволяет расслабляться».