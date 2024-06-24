Дрон ВСУ нашел цель в курском поселке Смирнов: крыша здания в поселке Теткино повреждена из-за атаки ВСУ

Фото: МО Украины

Крыша административного здания в поселке Теткино повреждена из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. По его словам, также в приграничном селе Гуево осколками украинского дрона-камикадзе посекло жилое помещение и хозяйственные постройки в одном домовладении.

После сброса с украинского коптера в поселке Теткино была повреждена крыша административного здания, — сообщил глава региона.

Днем 24 июня Смирнов рассказал, что украинская армия с помощью дронов атаковала жилой дом на хуторе Олешня Суджанского района. По данным главы региона, здание загорелось, местная жительница получила ожоги. Кроме того, пожарная машина, которая прибыла на борьбу с возгоранием, тоже подверглась атаке БПЛА Вооруженных сил Украины. Смирнов сообщил, что в результате этого пострадал водитель, сейчас его везут в больницу для осмотра.

Также украинский беспилотник атаковал движущийся по дороге гражданский автомобиль в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в результате один человек получил множественные ранения и был госпитализирован.