Крымские ученые разработали цемент на основе вторсырья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученые КФУ создали цемент на основе техногенных отходов, пишет «МК в Крыму». Как рассказал замдиректора по учебной и методической работе Института «Академия строительства и архитектуры» КФУ Александр Бахтин, в дальнейшем такой материал пройдет проверку на соответствие стандартам качества.

В дальнейшем полученный таким образом цемент проверяется на соответствие ГОСТу, — объяснил Бахтин.

Преподаватель отметил, оказалось, что из вторсырья предприятия-недропользователя карьера «Лобовое» можно получить один из наиболее востребованных по степени прочности цемент. Кроме того, стоимость такого цемента намного дешевле, чем его аналоги.

Ранее ученые из Северо-Кавказского федерального университета разработали менее токсичные уникальные вещества с высокой противораковой активностью. Новые соединения прошли испытания на предмет активности против наиболее агрессивных форм онкологических заболеваний, которые не лечатся большинством популярных препаратов.

До этого специалисты Самарского университета имени Королева разработали первую в мире систему климат-контроля, предназначенную для орбитальных лабораторий. По словам ученых, их разработка получила название «Сигма-2». Она позволяет создавать комфортный температурный режим для проведения различных научных экспериментов.