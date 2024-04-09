Ученые из Самары создали первый в мире «климат-контроль» для космонавтов

Специалисты Самарского университета имени Королева разработали первую в мире систему «климат-контроля», предназначенную для орбитальных лабораторий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. По словам ученых, их разработка получила название «Сигма-2». Она позволяет создавать комфортный температурный режим для проведения различных научных экспериментов.

Научная аппаратура «Сигма-2» предназначена для проведения комплекса медико-биологических экспериментов с культурами клеток in vitro, а также для микробиологических исследований. <...> Аналогов этой аппаратуры в России и за рубежом нет, — заявила ведущий научный сотрудник НИИ НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета Любовь Курганская.

Отмечается, что система была создана для орбитальной лаборатории «Бион-М» № 2. Ее планируют запустить в космос в 2024 году. Основной целью данной лаборатории является исследование влияния невесомости на различные микроорганизмы. В настоящее время система самарских ученых находится в центре «Прогресс» и проходит комплексные испытания.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» отменила запуск ракеты «Ангара-5» с космодрома «Восточный». Генеральный директор корпорации Юрий Борисов заявил, что причиной принятия такого решения стал сбой в работе системы наддува бака окислителя центрального блока «Ангары». Запуск ракеты перенесли на 10 апреля.