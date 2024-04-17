В России создали уникальное вещество для лечения агрессивных форм рака BML: в России испытали вещества с высокой противораковой активностью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученые из Северо-Кавказского федерального университета разработали менее токсичные уникальные вещества с высокой противораковой активностью, сообщает Bioorganic & Medicinal Letters. По информации портала, новые соединения прошли испытания на предмет активности против наиболее агрессивных форм онкологических заболеваний, которые не лечатся большинством популярных препаратов.

В вузе пояснили, что в настоящее время для лечения агрессивных форм рака востребованы соединения, которые являются довольно токсичными для организма. Поэтому ученые начали искать новые лекарства, которые могли бы дезактивировать онкоклетки, не нанося вред.

Отмечается, что исследователи российского университета вместе с коллегами из Техасского института представили три класса соединений — 2-арил-2-(3-индолил) гидроксамовых кислот. По их данным, эти вещества могут «превращать раковые клетки в здоровые ткани человека». При этом в процессе работы специалисты выяснили, что данные соединения быстро выводятся из крови.

Портал пишет, что исследователи смогли «подправить» молекулу с помощью химической модификации, после этого она уже не имела уязвимого для воздействия компонентов крови фрагмента, сообщил декан химфака СКФУ Александр Аксенов. Кроме того, он добавил, что были синтезированы два вида аналогов гидроксамовых кислот — ацетамиды и оксазолины, которые не теряют «защищенного» соединения, они оказались в 700-1500 раз менее токсичны по отношению к здоровым клеткам, и более эффективными.

Ранее главный врач научно-клинического центра № 2 им. Б. В. Петровского доктор медицинских наук Алексей Бутенко заявил, что на развитие рака у человека может повлиять стресс, способный ослабить иммунную систему, которая должна бороться с опухолевыми клетками. По его словам, нагрузки на нервную систему негативно влияют на организм.