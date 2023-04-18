Кировский районный суд Крыма обязал жителя села Партизаны выплатить 25 млн рублей за сорванные несколько лет назад подснежники. В феврале 2016 года местный житель собрал «краснокнижные» цветы на собственном приусадебном участке. Он планировал отвезти их в Москву через паромную переправу, сообщает «МК в Крыму».
Как стало известно изданию, совершить задуманное крымчанину помешали сотрудники государственного надзора Минприроды. Они изъяли у мужчины более пяти тысяч побегов подснежников, которые он успел довезти до Керченской паромной переправы.
Кроме штрафа в 25 млн рублей нарушителю предстоит выплатить пошлину. Ее сумма составит 60 тысяч рублей.
Юрист Анастасия Билялова ранее предупредила, что покупка и сбор «краснокнижных» подснежников грозит штрафами в размере от двух тысяч до одного миллиона рублей. По ее словам, в Красную книгу занесены несколько видов цветов, например узколистный, широколистный, складчатый и кавказский подснежники. За их продажу и покупку предусматривается административная ответственность. Штраф также грозит за уничтожение первоцветов и ряда других растений, в том числе луговой земляники, ландышей, таволги и березы.