Любовь к подснежникам обернулась для крымчанина штрафом в 25 млн рублей Крымчанина обязали выплатить 25 млн рублей за сорванные подснежники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кировский районный суд Крыма обязал жителя села Партизаны выплатить 25 млн рублей за сорванные несколько лет назад подснежники. В феврале 2016 года местный житель собрал «краснокнижные» цветы на собственном приусадебном участке. Он планировал отвезти их в Москву через паромную переправу, сообщает «МК в Крыму».

Как стало известно изданию, совершить задуманное крымчанину помешали сотрудники государственного надзора Минприроды. Они изъяли у мужчины более пяти тысяч побегов подснежников, которые он успел довезти до Керченской паромной переправы.

Кроме штрафа в 25 млн рублей нарушителю предстоит выплатить пошлину. Ее сумма составит 60 тысяч рублей.

Юрист Анастасия Билялова ранее предупредила, что покупка и сбор «краснокнижных» подснежников грозит штрафами в размере от двух тысяч до одного миллиона рублей. По ее словам, в Красную книгу занесены несколько видов цветов, например узколистный, широколистный, складчатый и кавказский подснежники. За их продажу и покупку предусматривается административная ответственность. Штраф также грозит за уничтожение первоцветов и ряда других растений, в том числе луговой земляники, ландышей, таволги и березы.