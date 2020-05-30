Крым готовит электронную систему учёта туристов

https://static.news.ru/photo/011228ce-a28a-11ea-9b35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма создаст электронную систему регистрации туристов, чтобы обезопасить отдых приезжающих на полуостров в условиях распространения коронавируса.

Запланировано создание электронной системы учёта и регистрации прибывающих в Крым на основании использования портала госуслуг или специально созданного ПО, — говорится в сообщении ведомства.

Ведомство сможет фиксировать реальный турпоток и географию размещения туристов. А объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса Крыма будут запускать в три этапа. Уже с 15 июня организации, имеющие медицинскую лицензию, смогут возобновить свою работу.

Как ранее писал NEWS.ru, в Крыму открыли для прогулок Алупкинский парк, который находится у Воронцовского дворца, а также парк вблизи Массандровского дворца. На входе посетителям в обязательном порядке измеряют температуру и проверяют наличие медицинских масок.