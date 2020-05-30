Крым готовит электронную систему учёта туристов

Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма создаст электронную систему регистрации туристов, чтобы обезопасить отдых приезжающих на полуостров в условиях распространения коронавируса.
Запланировано создание электронной системы учёта и регистрации прибывающих в Крым на основании использования портала госуслуг или специально созданного ПО, — говорится в сообщении ведомства.
Ведомство сможет фиксировать реальный турпоток и географию размещения туристов. А объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса Крыма будут запускать в три этапа. Уже с 15 июня организации, имеющие медицинскую лицензию, смогут возобновить свою работу.
Как ранее писал NEWS.ru, в Крыму открыли для прогулок Алупкинский парк, который находится у Воронцовского дворца, а также парк вблизи Массандровского дворца. На входе посетителям в обязательном порядке измеряют температуру и проверяют наличие медицинских масок.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен