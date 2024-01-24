Кокаин на 13 млрд рублей нашли в порту Петербурга среди кофе из Бельгии В порту Петербурга нашли 1,2 тонны кокаина в контейнере с кофе из Бельгии

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Крупную партию наркотиков обнаружили в контейнере с кофе в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщает Федеральная таможенная служба. Груз пришел из Бельгии. Общий вес вещества составил 1200 килограммов. Стоимость контрабанды оценивается в 13 млрд рублей.

Контрабанду 1200 кг наркотика пресекли на территории Большого порта Санкт-Петербурга с коллегами из ФСБ. При сканировании контейнера из Бельгии инспекторы заметили странные вложения: среди мешков с кофе были разбросаны брикеты с белым порошком, — говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что это кокаин. Таможенники возбудили уголовное дело.

Ранее более тонны наркотиков нашли в порту Санкт-Петербурга в контейнере на судне из Никарагуа. Общая стоимость изъятого наркотического вещества составляет 11 млрд рублей. Тысячу брикетов с порошком спрятали в верхней части грузового модуля. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является запрещенным наркотиком.

До этого в Подмосковье правоохранители ликвидировали крупную наркотическую лабораторию. В ходе осмотра помещений дома, в котором изготавливался наркотик, было обнаружено около 100 килограммов порошка. Экспертиза показала, что в нем содержится наркотическое вещество метилэфедрон.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.