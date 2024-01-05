В Подмосковье обнаружили нарколабораторию со 100 кг метилэфедрона МВД: в Подмосковье ликвидирована нарколаборатория по производству метилэфедрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители ликвидировали в Подмосковье крупную нарколабораторию по производству метилэфедрона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан житель Москвы.

Предварительно установлено, что злоумышленник вместе с сообщником организовали лабораторию в частном доме, принадлежащем матери последнего, — рассказала Волк.

В ходе осмотра здания полицейскими были обнаружены 99 вакуумных пакетов, четыре пластиковых контейнера с веществом белого цвета, а также канистры с жидкостью и стеклянные колбы. В общей сложности изъято около 100 килограмм порошка. Экспертиза показала, что в веществе содержится наркотическое средство — метилэфедрон.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводится расследование, устанавливается местонахождение соучастника.

Ранее в Санкт-Петербурге торговец наркотиками скончался в результате передозировки после того, как попробовал свой товар. Тело 38-летнего мужчины нашли в квартире на Московском проспекте. В помещении было обнаружено более 200 пакетиков с различными наркотическими веществами.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.