Более тонны кокаина нашли на судне из Никарагуа в порту Петербурга

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Сотрудники таможни и Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли более тонны кокаина в порту Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал Mash. Крупную партию наркотиков нашли в контейнере на судне из Никарагуа.

По данным канала, общая стоимость изъятого наркотического вещества составляет 11 млрд рублей. Тысячу брикетов с порошком спрятали в верхней части грузового модуля. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является запрещенным наркотиком.

Северо-Западной оперативной таможней возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Ранее в Петербурге местный житель обнаружил 16-летнюю девушку без верхней одежды в сугробе. Она была без сознания, мужчина вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали у школьницы передозировку наркотиков. Ее доставили в детскую больницу имени Филатова, информация о происшествии передана в полицию.

В Подмосковье правоохранители ликвидировали крупную наркотическую лабораторию. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, в ходе осмотра помещений дома, в котором изготавливался наркотик, было обнаружено около 100 килограмм порошка. Экспертиза показала, что в нем содержится наркотическое вещество метилэфедрон.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.