Крупнейшую георгиевскую ленту растянули у Ржевского мемориала

https://static.news.ru/photo/1c8dae6e-e4a4-11ea-9395-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/volrota

Активисты движения «Волонтёрская рота» развернули самую большую в мире георгиевскую ленту у памятника Ржевского мемориала советскому солдату. Об сообщил руководитель всероссийского движения Антон Демидов.

Данную акцию приурочили ко Дню государственного флага России. Ежегодно он отмечается 22 августа.

Но мы продолжим упорно вести эту работу, потому что мы убеждены, что молодому человеку, единожды поднявшему солдата, больше не нужно объяснять, что такое патриотизм, — цитирует Демидова Life.ru.

В мероприятии приняли участие 300 волонтёров. Площадь полотна составила 2100 квадратных метров. Также к монументу были возложены цветы. Память павших героев почтили минутой молчания.