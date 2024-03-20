Красноярец выкинул кошку, переехал ее на машине и попал под взор полиции Полиция проверит данные о красноярце, переехавшем выброшенную из машины кошку

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Красноярские полицейские инициировали разбирательство в происшествии с кошкой, которую некий мужчина сначала выбросил из багажника автомобиля, а потом переехал, сообщает пресс-служба регионального МВД. В ведомстве уточнили, что никто из жителей города с заявлением в полицию по данному факту не обращался, но, несмотря на это, информация была зарегистрирована согласно букве закона.

В Красноярске сотрудники полиции проверяют информацию по факту травмирования животного. <...> Неустановленный мужчина выпустил из багажника автомобиля кошку, затем сел за руль и допустил наезд на животное, — говорится в сообщении.

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