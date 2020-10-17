Коммунальщиков в Солнцево заподозрили в обмане

В московском районе Солнцево коммунальщиков поймали за обманом. Они изображали работу на камеру.
Инцидент произошёл на детской площадке, которую коммунальщики якобы дезинфицировали. При этом мужчина с баллоном жидкости для обработки поверхностей позировал, изображая работу, а второй снимал его на камеру,
Исполнив свой «долг», сотрудники управляющей компании удалились. Жители отметили, что они не стали дезинфицировать площадку на самом деле.
Как писал NEWS.ru, власти Московской области с начала 2020 года усилили борьбу с халатными управляющими компаниями. Ряд особо неблагонадёжных УК уже ликвидировали, но несколько организаций, взятых на особый контроль, всё ещё функционируют.