Коммунальщиков в Солнцево заподозрили в обмане

https://static.news.ru/photo/ccfafb32-1099-11eb-b325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Солнцево коммунальщиков поймали за обманом. Они изображали работу на камеру.

Инцидент произошёл на детской площадке, которую коммунальщики якобы дезинфицировали. При этом мужчина с баллоном жидкости для обработки поверхностей позировал, изображая работу, а второй снимал его на камеру, сообщает издание «Подъём».

Исполнив свой «долг», сотрудники управляющей компании удалились. Жители отметили, что они не стали дезинфицировать площадку на самом деле.

Как писал NEWS.ru, власти Московской области с начала 2020 года усилили борьбу с халатными управляющими компаниями. Ряд особо неблагонадёжных УК уже ликвидировали, но несколько организаций, взятых на особый контроль, всё ещё функционируют.