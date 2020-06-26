Комендантский час и режим самоизоляции ввели в городе Байконур

https://static.news.ru/photo/101a82b0-b7bd-11ea-ab48-fa163e074e61_660.jpg Фото: baikonuradm/vk.com

Горадминистрация Байконура сообщила о введении комендантского часа и режима самоизоляции для всех жителей города. Данная меры будут действовать с 27 июня до 5 июля.

Возобновлен домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста. Покидать жилое помещение разрешается только в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, а также с 06:00 до 21:00 в целях передвижения на работу, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, совершения покупок продуктов питания, лекарственных средств и товаров первой необходимости в близлежащих к месту проживания магазинах, — цитирует сообщение ТАСС.

На данный момент в городе ограничено передвижение общественного транспорта и автомобилей. В список исключений попали служебные автомобили и транспорт экстренного реагирования. Власти также приостановили деятельность всех культурно-развлекательных учреждений.

Обеспечить возможность доставки товаров и продуктов питания на дом. Работу парикмахерских, салонов красоты и автомоек предписано осуществлять с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом с ограничением времени с 10:00 до 18:00, — отмечается в предписании.

По данным администрации города, в Байконуре выявлено 143 человека с коронавирусной инфекцией. На стационарном лечении находятся 60 человек, а 28 выписаны. Первый летальных исход от коронавируса был зарегистрирован в городе 18 июня 2020 года.

NEWS.ru передавал ранее, что в Байконуре сообщили о нехватке медицинских специалистов и бригад скорой помощи для быстрого реагирования на все случаи заражения COVID-19.