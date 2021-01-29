Кочевникам Ямала могут разрешить усыновлять сирот в упрощённом порядке

https://static.news.ru/photo/3acef762-623e-11eb-b2d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа предложили внести правки в Гражданский процессуальный кодекс, которые позволят упростить процедуру усыновления осиротевших детей семьями кочевников-оленеводов.

ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Законодательное собрание Ямала сообщает , что потенциальным приёмным родителям могут разрешить получать необходимые для усыновления документы не только в администрациях муниципалитетов, но и в их территориальных отделах в разных населённых пунктах.

При порядке, установленном в результате реформы местного самоуправления, оленеводы испытывают сложности с усыновлением детей-сирот из числа коренных малочисленных народов. Госдума рассмотрит предложение об упрощённой процедуре весной 2021 года, инициатива властей ЯНАО уже включена в программу законопроектной работы. Председатель законодательного органа Ямала Сергей Ямкин выразил уверенность, что Государственная дума поддержит введение упрощённого порядка усыновления для кочевников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средний размер выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка в России в 2020 году составил 11 882 рубля. На эту ежемесячную выплату до достижения ребёнком трёхлетнего возраста могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума.