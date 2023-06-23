Киллер сдал мужчину, заказавшего у него убийство жены в Омске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске киллер обратился в полицию после того, как получил заказ от мужчины на убийство жены, с которой тот не хотел делить имущество при разводе, сообщает Telegram-канал SHOT. Наемник уже согласился на сделку, стоимость которой оценили в миллион рублей, однако в последний момент передумал.

По данным канала, 50-летний заместитель директора строительной компании разводился со своей 49-летней супругой. Процедура затянулась на несколько месяцев из-за раздела имущества, поэтому мужчина обратился к своему 48-летнему другу, прорабу из своей компании, с просьбой помочь за вознаграждение найти киллера. Тот отыскал исполнителя, которым оказался ранее судимый знакомый, отбывавший срок за имущественные преступления.

Супруг передал киллеру данные о жене и плату за убийство — один миллион рублей. В последний момент киллер передумал и обратился в полицию. Заказчика убийства и его друга задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в международном аэропорту Пхукета задержали уроженца Казахстана, пытавшегося убить россиянина. Мужчину поймали у билетной кассы, когда он пытался покинуть страну, чтобы уйти от следствия. 49-летний Артур Легай произвел четыре выстрела в лобовое стекло автомобиля, в котором находился 44-летний предприниматель Дмитрий Алейников, после чего скрылся с места преступления.