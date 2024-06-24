Кемеровские спасатели вернули к жизни кота после пожара В Междуреченске сотрудники МЧС спасли кота из горящей квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в городе Междуреченске в Кемеровской области, сотрудники МЧС России спасли из огня кота, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Он также опубликовал видеоролик произошедшего.

В одной из комнат квартиры взорвался аккумулятор электровелосипеда. В результате там вспыхнул пожар. В этот момент кошка находилась в соседней комнате.

Согласно публикации, когда сотрудники МЧС обнаружили питомца, он находился в тяжелом состоянии. Перенеся животное на улицу, они попытались спасти его при помощи переносного аппарата искусственной вентиляции легких. В итоге огнеборцам удалось вернуть питомца к жизни, его передали хозяевам.

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Ранее в Санкт-Петербурге маленького котенка вытащили из «Мерседеса» на Левашовском проспекте. По информации СМИ, местные жители пытались поймать его под разными машинами до четырех часов утра.

До этого в Салехарде электрики спасли кота, просидевшего на столбе практически неделю. Он забрался туда и не мог самостоятельно спуститься.

Также ранее в городе Нерчинске Забайкальского края кошка сама устроила пожар в квартире. По информации МЧС России, она перегрызла электропроводку, вызвав короткое замыкание. В результате возгорания питомец не пострадал.