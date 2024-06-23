В Петербурге спасли котенка из «Мерседеса» «Фонтанка»: операция по спасению котенка из «Мерседеса» длилась около суток

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Котенка вытащили из «Мерседеса» на Левашовском проспекте в Санкт-Петербурге, информирует «Фонтанка». По данным источника, операция по спасению длилась около суток. Мяуканье раздавалось в паркинге дома на Аптекарском проспекте из разных машин.

Мы всей компанией соседей его до четырех утра пытались поймать под разными машинами, в итоге поставили кошколовку и ушли спать, надеясь, что он проголодается и залезет в нее. Не получилось, — поделилась читательница издания Марина.

По словам женщины, она вечером привезла переноску, коробки перчатки и свою кошку. Последняя могла позвать котенка.

В субботу котенок весь день исследовал разные машины, забирался в моторный отсек и защиту дна. Жители в шутку предположили, что он автомеханик и проводит инспекцию. В какой-то момент котенок спрятался в отъезжающем «Мерседесе».

Водитель услышал мяуканье, остановился и попробовал сам достать гостя. Однако все было безуспешно. Марина и соседка договорились с сотрудниками автосервиса, а машину поставили на подъемник на Левашовском проспекте. Тогда пять механиков не без труда вытащили малыша. Очевидцы отвезли его к паре соседей, которые займутся дальнейшей судьбой котенка. Сотрудники сервиса не взяли «ни копейки», заверила женщина.

Ранее семья из Ленобласти приютила у себя львенка, которого привезла из отпуска в ДНР. Женщина работает ветеринаром, а мужчина — дрессировщиком.