Семья из Петербурга съездила в ДНР и вернулась домой с львенком Семья из Петербурга приютила у себя львенка из ДНР

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Супруги из Ленинградской области приютили у себя львенка, привезенного из ДНР, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Как отмечается, женщина работает ветеринаром, а ее супруг — дрессировщиком. Жить котенок будет с ними в одном доме, где уже нашла приют другая тигрица-подросток. Как отмечается, вскоре двух кошек переселят в отдельный просторный вольер.

По данным канала, супруги поехали в ДНР для помощи местному зоопарку. Они подлечили раненого коня, переселили медвежонка в вольер, а заодно и помогли с кастрацией недавно родившейся львицы. Ее в последствии и решили перевезти в Ленобласть. Сейчас она привыкает к новому дому и ест из бутылочки.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видеоролик, на котором панда Катюша лакомится материнским молоком. На кадрах видно, как Диндин лежит на бревнах, а бамбуковый медвежонок, забравшись сверху, ест. Подписчики отметили, что Диндин в процессе кормления выглядит «умиротворенно и отрешенно». Некоторые назвали видео очень трогательным.

Врач-хирург, главный научный сотрудник отделения хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Николай Багмет ранее предупредил, что люди, которые контактируют с дикими животными, рискуют заразиться двумя паразитарными заболеваниями печени. По его словам, речь идет об эхинококкозе и альвеококкозе, который также называют «паразитарным раком».